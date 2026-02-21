Pep Guardiola wünscht sich Rodri-Verbleib bei Manchester City

Real Madrid soll sich für Rodri interessieren. Pep Guardiola wünscht sich derweil einen Verbleib des Mittelfeldstars bei Manchester City.

Pep Guardiola hat deutlich gemacht, dass er darauf hofft, dass Manchester City und Rodri langfristig zusammenarbeiten werden. Auf Nachfrage, ob er sich wünschen würde, dass Rodri bleibt, antwortete Guardiola während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen Newcastle United (Samstag, 21 Uhr): «Das würde ich mir sehr wünschen. Rodri ist Rodri. Je älter er wird, desto weiser wird er und desto besser versteht er das Spiel.»

Guardiola outete sich in dem Fall als grosser Rodri-Fan: «Es gibt Spieler, die sich auf den grossen Bühnen und in schwierigen Situationen profilieren. Rodri ist einer von ihnen. Wie Bernie, wie Ruben (Dias) und wie viele andere, die ich in der Vergangenheit hatte. Ohne grosse Persönlichkeiten kann man nicht das erreichen, was wir erreicht haben.»

Rodris Vertrag bei ManCity verliert im Sommer 2027 seine Gültigkeit, der 29-Jährige soll bei Real Madrid auf der Shortlist stehen. Rodri gilt bei den Blancos aber nur als ein Kandidat von vielen, ein Wechsel an die Concha Espina ist deshalb nicht in Stein gemeisselt.

Rodri ist eigentlich gesetzter Stammspieler, hat in dieser Saison aber mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen, die ihn immer mal wieder länger ausser Gefecht gesetzt haben. Noch ist offen, ob er seinen Vertrag verlängern wird. Guardiolas Meinung hierzu dürfte klar sein.