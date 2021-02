Grosse Personalsorgen bei Real: Benzema und 8 weitere Spieler fehlen

Real Madrids Trainer Zinédine Zidane plagen für das Hinspiel des Champions League-Achtelfinals bei Atalanta grosse Personalsorgen. Der Franzose muss unter anderem auf Karim Benzema verzichten.

Der französische Torjäger macht die Reise nach Italien wegen einer Muskelverletzung gar nicht erst mit. Er konnte die Mannschaftstrainings am Sonntag und Montag nicht bestreiten und fehlte am Samstag bereits beim 1:0-Sieg gegen Valladolid. Benzema ist für das Gastspiel bei Atalanta am Mittwochabend bei weitem nicht der einzige Ausfall. Auch die angeschlagenen Álvaro Odriozola, Federico Valverde und Éder Militão fehlen allesamt. Dazu muss Zidane auf die langzeitverletzten Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Rodrygo Goes und Daniel Carvajal verzichten.

Im Kader stehen 19 Spieler, darunter auch deren 5 aus der Castilla.

psc 22 Februar, 2021 15:41