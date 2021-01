Plötzlich Stammspieler: Vázquez kämpft um Real-Verlängerung

Lucas Vázquez entpuppt sich bei Real Madrid aktuell als Leistungsträger und wurde zuletzt von Trainer Zinédine Zidane in sämtlichen Partien als Stammspieler eingesetzt. Doch wie geht es weiter mit dem Spanier?

Seit 2015 läuft Lucas Vázquez für die Profis von Real Madrid auf. Im Sommer 2021 könnte diese Zeit enden, zumal sein Kontrakt zum 30. Juni ausläuft. Schien vor etlichen Wochen das Aus des gebürtigen Galiciers beim Hauptstadt-Klub noch festzustehen, könnte der Flügelspieler nun doch ein neues Arbeitspapier erhalten. Grund ist die gegenwärtig starke Leistung des 29-Jährigen, der am Samstag beim 2:0 gegen Celta Vigo sein zweites Saisontor erzielte.

Im Anschluss an den erfolgreichen Jahresauftakt sagte Vázquez (zitiert via “REAL TOTAL”): “Meine Verlängerung hängt nicht von mir ab, also werden wir abwarten müssen.” Angesichts seiner zahlreichen Einsätze zeige er sich glücklich: “So ist der Fussball. Ich freue mich sehr über die Möglichkeiten, die der Trainer mir gibt.”

Coach Zinédine Zidane lobte seinen Schützling: “Was er gerade leistet, überrascht uns nicht. Er gefällt nicht nur mir, er gefällt uns allen, weil er stets bei der Sache und zuverlässig ist. Er gibt auf dem Platz immer alles, und das schätzen wir.” Macht Vázquez bei Real so weiter, darf er sich gute Chancen auf einen weiteren Verbleib bei den Blancos ausrechnen.

