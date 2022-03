PSG bangt: Mbappé droht Duell mit Real Madrid im Bernabéu zu verpassen

Kylian Mbappé soll am Montag im Training von Paris Saint-Germain einen Schlag abbekommen haben. Nun ist ungewiss, ob er im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League (Mittwoch, 21 Uhr) gegen Real Madrid spielen kann.

Wenn sich Real Madrid und Paris Saint-Germain am Mittwochabend im Estadio Santiago Bernabéu gegenüberstehen, wird Kylian Mbappé möglicherweise zum Zuschauen verdammt sein. Wie französische Medien, darunter “L’Equipe”, “Le Parisien” und “RMC Sport” vermelden, ist ein Einsatz des 23 Jahre alten Angreifers fraglich.

#RMAPSG Mauvaise nouvelle en cette semaine de Ligue des champions : Kylian Mbappé est sorti prématurément de l’entraînement ce matin après un choc avec un coéquipier… Un coup suffisamment important pour que des examens complémentaires soient menéshttps://t.co/PueEvXIXW4 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 7, 2022

Mbappé hat demnach am Montag im Training einen Schlag abbekommen und musste das Training vorzeitig beenden. Medizinische Untersuchungen laufen wohl noch, womit die Testergebnisse noch ausstehen. Sollte sich ein Ausfall bewahrheiten, würde der französische Nationalspieler ein ganz besonderes Duell verpassen.

Nicht nur geht es für Mbappé und seine PSG-Kollegen um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League, vielmehr könnte es für ihn zugleich eine Reise in die Zukunft sein. Im Estadio Santiago Bernabéu dürfte der Torjäger dem Vernehmen nach ab kommendem Sommer seine Fussballschuhe für Real Madrid schnüren. Ein Sommer-Wechsel von PSG an die Concha Espina gilt gemäss spanischen Medien als sicher. Seinen auslaufenden Vertrag in Paris soll er folglich nicht verlängern wollen.

adk 7 März, 2022 15:32