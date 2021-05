PSG lockt Sergio Ramos mit 10 Mio. Euro extra

Paris St. Germain hofft nach wie vor auf ein Engagement von Real-Kapitän Sergio Ramos, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Dem 35-jährigen Routinier wird ein äusserst lukrativer Vertrag vorgelegt.

Nach Angaben von “fussballtransfers.com” winkt dem spanischen Abwehrspieler in Paris ein Zweijahresvertrag. Ausserdem lockt man Ramos von Seiten der Franzosen mit einem Handgeld von 10 Mio. Euro. Finanziell ist die Offerte äusserst reizvoll, vor allem wenn man bedenkt, dass der Routinier bei einem Verbleib in Madrid eine Gehaltsreduktion von 10 Prozent in Kauf nehmen müsste. Real möchte Ramos zwar unbedingt halten, will wegen der gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie aber Gehaltseinsparungen vornehmen.

Zuletzt berichteten spanische Medien, dass Ramos seinem langjährigen Verein wohl die Treue halten wird. Unterschrieben ist aber (offiziell) noch nichts, PSG darf sich weiterhin Hoffnungen machen.

psc 13 Mai, 2021 12:41