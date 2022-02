PSG-Zukunft? Mbappé mit überraschender Aussage

Kylian Mbappé steht nun bei genauso vielen Toren für Paris Saint-Germain wie Zlatan Ibrahimovic. Nun könnte der Franzose auch noch den Rekord von Edinson Cavani anvisieren.

Am Samstagabend schnürte Kylian Mbappé beim 3:1-Sieg von Paris Saint-Germain gegen St. Etienne in der Ligue 1 einen Doppelpack. Der 23 Jahre alte Stürmer erreichte damit eine ganz besondere Marke im PSG-Dress: 156 Tore. Dieselbe Anzahl an Treffern gelang zuvor Zlatan Ibrahimovic. Mit Edinson Cavani, der seinerzeit 200 Tore für die Pariser erzielte, gibt es aktuell nur noch einen Akteur, der in der internen PSG-Rekordtorjäger-Liste vor Mbappé ist.

“Mir bleibt nur noch Cavani, um der beste Torschütze in der Geschichte von PSG zu werden. Wir werden sehen, was passiert. Der beste Torschütze von PSG zu sein, ist etwas, das nicht ausser Acht gelassen werden kann”, teilte Mbappé am Samstagabend mit. 44 Tore fehlen insgesamt noch, um auch noch mit Cavani gleichzuziehen. 45, um ihn zu überholen.

Allerdings ist Mbappé vertraglich nur noch bis Ende der Saison an PSG gebunden. Bislang hat der Weltmeister von 2018 seinen Kontrakt nicht verlängert. Spanische Medien sind sich derweil sicher, dass der Angreifer im kommenden Sommer zu Real Madrid wechseln wird. Dass Mbappé in nur noch wenigen Monaten derart viele Treffer für PSG erzielen wird, um Rekordtorjäger zu werden, erscheint quasi unvorstellbar. Oder überlegt er es sich doch anders, schlägt die Offerte von Real Madrid aus und verlängert bei PSG? Das wird bis Ende Juni herausstellen.

adk 27 Februar, 2022 10:19