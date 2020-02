Raheem Sterling äussert sich über möglichen Wechsel zu Real

Raheem Sterling wird in einem Interview auf einen möglichen Wechsel zu Real Madrid angesprochen. Konkret äussern will sich der englische Nationalspieler von Manchester City nicht.

Im Interview mit der spanischen Zeitung “AS” weicht der 26-Jährige bei der entsprechenden Frage aus. “Wie beantworte ich das jetzt? Sind wir live oder macht die Kamera nur Fotos? Niemand weiss, was die Zukunft bringt”, sagt Sterling.

Der 25-Jährige soll eines der Transferziele der Madrilenen sein. Vertraglich ist er allerdings bis 2023 an die Citizens gebunden. Zuletzt liess er durchblicken, dass er trotz Europacup-Sperre auch nächste Saison für City auflaufen will. Daran hält er vorerst fest: “Ich bin ein Spieler und immer offen für Herausforderungen. Aber aktuell ist meine Herausforderung Manchester City. Was in der Zukunft passiert, wer weiss?”

psc 21 Februar, 2020 10:59