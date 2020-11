Ramos zu PSG? Bernat stellt klar: “Sind nur Gerüchte”

Der Vertrag von Sergio Ramos läuft bei Real Madrid 2021 aus, weshalb der Innenverteidiger mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird. Spekulationen gibt es mitunter über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain.

Noch ist die Zukunft von Sergio Ramos noch nicht entschieden. Das Arbeitspapier des 34 Jahre alten Spaniers soll bei Real Madrid verlängert werden, doch Vertragslänge scheint bislang noch der Grund für die Hängepartie zu sein. Derweil wird der Abwehrchef der Königlichen auch bei anderen Top-Klubs ins Gespräch gebracht. Ein möglicher Transfer zu Paris Saint-Germain ist wohl aber unwahrscheinlich.

“Er ist ein Anführer, ein grossartiger Spieler und das hat er während seiner kompletten Karriere bewiesen”, teilte mit Juan Bernat ein Profi von PSG und Ramos’ ehemaliger Kollege aus der Nationalmannschaft mit (zitiert via “Mundo Deportivo”). “Er ist ein herausragender Spieler”, so der PSG-Verteidiger, der zum Ausdruck brachte, dass Ramos kommende Saison wohl aber nicht in Paris auflaufen wird: “Ich kann dazu nicht mehr sagen, aber es sind nur Gerüchte.”

adk 22 November, 2020 16:42