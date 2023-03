Raphael Varane: Karriere-Ende bei Manchester United, Real Madrid oder Lens

Raphael Varane ist sich über den restlichen Verlauf seiner Karriere schon jetzt im Klaren. Einen weiteren Klub will er sich definitiv nicht mehr in seine Vita schreiben.

Raphael Varane will in seiner Karriere für keinen anderen Klub mehr spielen. «Ich werde meine Karriere in Madrid, Manchester oder Lens beenden. Es ist sicher, dass ich zu keinem anderen Verein gehen werde», kündigt der 29-Jährige im Gespräch mit «GQ» an.

Und weiter: «Aber Madrid erscheint mir kompliziert, normalerweise geht man nicht dorthin zurück. Am wahrscheinlichsten ist es heute, dass ich in Manchester oder Lens lande.»

Zehn Jahre war der Franzose für Real Madrid aktiv, zuvor durchlief er alle Nachwuchsstationen in Lens und wurde dort zum Profi. Im Sommer 2021 wechselte Varane für 40 Millionen Euro nach Manchester.

An diesen Aussage muss sich der Abwehrstar in den kommenden Jahren freilich messen lassen. Anfang Februar verkündete Varane sein Aus bei der französischen Nationalmannschaft, für die er nicht mehr auflaufen wird.

aoe 25 März, 2023 10:43