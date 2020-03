Real bleibt an de Gea dran

Real Madrids Interesse an David de Gea ist nicht neu, über eine mögliche Zusammenarbeit gab es schon öfters Gerüchte. Im Sommer könnten die Spanier Nägel mit Köpfen machen.

David de Gea könnte im Anschluss an die Saison in seine Geburtsstadt zurückkehren. So berichtet die “Sun”, dass Real Madrid seine Bemühungen um den Goalie wieder verstärken wolle.

Demnach bereiten die Real-Planer ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro vor. De Geas Vertrag bei Manchester United ist derweil noch bis 2023 datiert. Aufgrund von mehreren Patzern in dieser Saison ist Spaniens Nationaltorhüter nicht mehr unumstritten.

Im Gegenzug wird immer mal wieder davon geschrieben, dass Dean Henderson, der noch bis Ende Juni an Sheffield United verliehen ist, bei ManUnited in de Geas Fussstapfen treten soll.

Anhand der ganzen Spekulationen könnte im Sommer einiges an Bewegung ins Goalie-Karussell kommen. Reals Nummer eins Thibaut Courtois spielt nach anfänglichen Schwierigkeiten nämlich eine starke Saison.

aoe 7 März, 2020 11:08