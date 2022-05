Real-Boss fordert Ballon d’Or für Benzema: “Wird niemand mehr daran zweifeln”

Karim Benzema steht bereits bei 42 Saisontoren – reicht das, um sich den Ballon d’Or zu holen? Laut Real Madrids Präsidenten Florentino Pérez definitiv!

Real Madrid ist spanischer Meister – auch weil Karim Benzema gegen Espanyol (4:0) wieder einmal in dieser Saison traf und seinen hohen Stellenwert für den spanischen Rekordmeister bewies. “Diese Saison und die vorherige und noch mal die davor. Nun wird niemand mehr daran zweifeln, dass der nächste Ballon d’Or an Karim Benzema gehen muss”, so Florentino Pérez nach dem Titelgewinn.

“Und das mit Verspätung”, meinte der Real-Präsident, “denn er hätte ihn bereits gewinnen müssen. Das ist nicht anzuzweifeln, das erkennt jeder an”. Ob Benzema den Ballon d’Or tatsächlich gewinnt, steht aber noch aus und könnte auch davon abhängig sein, ob Real Madrid in der Champions League gewinnt.

adk 1 Mai, 2022 10:19