Real ehrt Karim Benzema - Wechsel nach Saudi-Arabien fix

Der langjährige Torjäger Karim Benzema wird im Rahmen eines institutionellen Akts am Dienstag bei Real Madrid offiziell verabschiedet. Derweil steht seine Zukunft definitiv fest.

Laut der französischen Nachrichtenagentur unterschreibt der 35-jährige Franzose beim saudischen Meister Al-Ittihad einen Dreijahresvertrag. Laut Transferexperte Fabrizio Romano handelt es sich konkret um einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Benzema lässt sich fürstlich entlohnen. Von rund 100 Mio. Euro pro Jahr ist die Rede.

Zuvor wird der Stürmer in Madrid noch einmal gefeiert. Klubpräsident Florentino Perez hält eine Rede. In 14 Jahren hat Benzema für die Königlichen in 648 Pflichtspielen, 354 Tore erzielt, 165 Assists gegeben und 25 Titel gewonnen.

psc 6 Juni, 2023 12:33