Real fordert von Wolves Kaufpflicht für Jovic

Anderthalb Jahre nach seiner Ankunft könnte Luka Jovic Real Madrid verlassen, um sich mit den Wolverhampton Wanderers einem neuen Klub anzuschliessen.

Im Sommer 2019 zahlte Real Madrid an Eintracht Frankfurt stolze 60 Millionen Euro für die Dienste von Stürmer Luka Jovic. Bei den Königlichen vermochte der Serbe bislang allerdings nicht zu überzeugen und ist nach wie vor nur Backup für den stets gesetzten Karim Benzema.

Wie das englischsprachige Sportportal “The Athletic” berichtet, bemühen sich die Wolverhampton Wanderers um einen Transfer des 23-jährigen Angreifers. Gleichzeitig wird jedoch als Problem genannt, dass der Klub aus der Premier League nur eine Leihe in Erwägung ziehen würde. Die Madrilenen sollen demnach ihrerseits, im Falle eines Abgangs, eine Kaufpflicht fordern. Der spanische Rekordmeister fordere jene Summe, die an Eintracht Frankfurt gezahlt wurde, zurück in die Kasse zu spülen.

Eine Rückkehr zu Eintracht Frankfurt wurde kürzlich ebenfalls thematisiert, allerdings soll laut “Bild” nichts an den Gerüchten dran sein. Neben den beiden gehandelten Klubs zähle auch der AC Mailand zum Interessenten-Kreis.

adk 27 Dezember, 2020 15:20