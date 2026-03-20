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Keine Pläne

Real-Gerüchte um Enzo Fernandez: Jetzt reagiert der Chelsea-Coach

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 11:12
Real-Gerüchte um Enzo Fernandez: Jetzt reagiert der Chelsea-Coach

Rund um Chelseas Mittelfeldspieler Enzo Fernandez sind nach dem sang- und klanglosen Ausscheiden in der Champions League gegen Paris St. Germain Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid entstanden. Davon will der Argentinier aber eigentlich gar nichts wissen, wenn es nach seinem Trainer geht.

Chelsea-Coach Liam Rosenior trifft eine sehr deutliche Aussage. «Ich hatte ein tolles Gespräch mit Enzo. Er hat mir wirklich sehr deutlich gemacht, wie glücklich er in diesem Verein ist», so der Engländer. Enzo Fernandez steht bei den Londonern bis 2032 unter Vertrag.

Angeblich sollen Real und auch Paris St. Germain konkretes Interesse am Nationalspieler bekunden. Fernandez wechselte vor etwas mehr als drei Jahren für 121 Mio. Euro von Benfica zu Chelsea. In 45 Partien weist er in dieser Spielzeit 18 Torbeteiligungen auf.

Mit Chelsea kämpft er um die Champions League-Qualifikation. Zuletzt hiess es, dass er den Klub verlassen könnte, wenn dies nicht geschafft wird. Diesen Spekulationen nimmt Rosenior mit seinen Aussagen den Wind aus den Segeln.

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