Real-Krise: So geht es mit Zidane weiter

Trotz einer weiteren Niederlage gegen Shakhtar in der Champions League wird es bei Real Madrid wohl weiterhin keinen Trainerwechsel geben.

Zinédine Zidane hat noch an der Pressekonferenz nach dem 0:2 in der Ukraine einen Rücktritt ausgeschlossen. “Ich werde nicht zurücktreten, ganz und gar nicht. Wir werden weitermachen”, sagte der 48-Jährige und stellte klar: “Wir müssen diese Situation durchstehen, denn es ist eine Pechsträhne, und es ist wahr, dass unsere Ergebnisse nicht gut sind. Aber wir werden weiterhin hart arbeiten und an das glauben, was wir tun.”

Auch eine Entlassung des Franzosen ist nach wie vor unwahrscheinlich: Der Cheftrainer wird von der Klubleitung weiterhin nicht als das Hauptproblem erachtet. Gründe und auch Ausreden für die Krise gibt es viele: Keine echte Saisonvorbereitung, zu viele Spiele, zu viele Verletzte, Pech in den Spielen usw. Ausserdem hätte ein neuer Trainer in der jetzigen Phase gar keine Zeit wirklich mit dem Team zu arbeiten: Der Drei-Tage-Spielryhthmus geht erst einmal weiter, eine längere Pause gibt es selbst im Winter nicht.

So ist anzunehmen, dass Zidane die komplette Saison an der Seitenlinie bleibt. Der Ex-Weltfussballer glaubt weiterhin an den Turnaround.

psc 2 Dezember, 2020 09:12