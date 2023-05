Real Madrid beschäftigt sich mit ablösefreiem Firmino

Seinen Vertrag beim FC Liverpool verlängert Roberto Firmino nicht. Der 31-jährige Brasilianer verlässt die Reds damit nach acht Jahren ablösefrei. Und möglicherweise schlägt nun Real Madrid zu. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird beim spanischen Rekordmeister intern über Firmino diskutiert.

Demnach ist der scheidende Liverpool-Star einer von vier, fünf Stürmern, die Real Madrid für eine Verpflichtung in Betracht zieht. Konkrete Verhandlungen soll es bislang aber noch nicht geben. Dass Real Madrid einen neuen Stürmer braucht, ist klar. Mariano Díaz, bisheriger Backup von Karim Benzema, verlässt die Königlichen ablösefrei, da sein Vertrag nicht verlängert wird.

Excl: Roberto Firmino, one of the names considered by Real Madrid — there are no negotiations as of now, just internal discussions about Bobby. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid

He’s one of 4/5 options as new striker; different kind of players in the list.

Firmino, free agent from #LFC. pic.twitter.com/Nt0b5wbuAP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023