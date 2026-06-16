SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verteidiger bleibt

Real Madrid bestätigt die Unterschrift von Antonio Rüdiger

Autor: | Publiziert: 16 Juni, 2026 11:44
Real Madrid bestätigt die Unterschrift von Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger setzt seine Karriere bei Real Madrid fort. Der 33-jährige Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei den Königlichen verlängert.

Der deutsche Nationalspieler ist nun bis Juni 2027 an den La Liga-Klub gebunden, wie dieser am Dienstag mitteilt. Rüdiger stiess vor vier Jahren ablösefrei von Chelsea zu Real und nimmt dort in der Abwehr weiterhin eine wichtige Rolle ein. Zunächst pochte Rüdiger auf einen Mehrjahresvertrag. Solche vergibt Real an über 30-jährige Spieler jedoch nicht. Beim routinierten Verteidiger wurde keine Ausnahme gemacht.

Letztlich hat Rüdiger, der zurzeit mit Deutschland an der Weltmeisterschaft im Einsatz steht, der Verlängerung um ein Jahr zugestimmt.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Zweijahresvertrag

Bernardo Silva hat bei Real Madrid unterschrieben

16.06.2026 - 13:57
Verteidiger bleibt

Real Madrid bestätigt die Unterschrift von Antonio Rüdiger

16.06.2026 - 11:44
Marc Cucurella ist da

Real Madrid bestätigt einen 55 Millionen Euro-Neuzugang

15.06.2026 - 11:20
Kehrtwende bei Nico Paz

Real Madrid lässt Paz wohl noch ein Jahr bei Como

14.06.2026 - 15:20
Absoluter Wunschspieler

Mourinho drängt auf Landsmann Fernandes

14.06.2026 - 09:38
Keine ernsthafte Option

Alvarez-Wechsel zu Real Madrid wohl endgültig vom Tisch

14.06.2026 - 09:04
Spielt bei Sporting

José Mourinho macht den Dänen Morten Hjulmand zum Real-Transferziel

13.06.2026 - 11:32
Nächstes Ziel

Real Madrid will sich nach Bernardo Silva auch Rodri krallen

12.06.2026 - 10:33
Dreijahresvertrag

Real Madrid verkündet die Rückkehr von José Mourinho

11.06.2026 - 20:51
Mourinho will ihn unbedingt

Real Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva ab

11.06.2026 - 19:05