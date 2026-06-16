Real Madrid bestätigt die Unterschrift von Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger setzt seine Karriere bei Real Madrid fort. Der 33-jährige Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei den Königlichen verlängert.

Der deutsche Nationalspieler ist nun bis Juni 2027 an den La Liga-Klub gebunden, wie dieser am Dienstag mitteilt. Rüdiger stiess vor vier Jahren ablösefrei von Chelsea zu Real und nimmt dort in der Abwehr weiterhin eine wichtige Rolle ein. Zunächst pochte Rüdiger auf einen Mehrjahresvertrag. Solche vergibt Real an über 30-jährige Spieler jedoch nicht. Beim routinierten Verteidiger wurde keine Ausnahme gemacht.

Letztlich hat Rüdiger, der zurzeit mit Deutschland an der Weltmeisterschaft im Einsatz steht, der Verlängerung um ein Jahr zugestimmt.