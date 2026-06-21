Real Madrid blockt Chelseas Anfragen ab

Zuletzt wurde Álvaro Carreras immer wieder mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht. Die Blues sollen den Linksverteidiger als möglichen Nachfolger von Marc Cucurella auf einer internen Kandidatenliste geführt haben.

Doch laut «AS» hat sich die Lage inzwischen deutlich verändert. Demnach betrachtet Real Madrid Carreras als unverkäuflich. Die Königlichen wollen sich in diesem Sommer weder mit Chelsea noch mit anderen Interessenten über einen Transfer unterhalten. Der Hintergrund ist nachvollziehbar: Real hatte erst im vergangenen Sommer rund 50 Millionen Euro investiert, um den Spanier von Benfica zurückzuholen.

Gleichzeitig erhielt Carreras einen langfristigen Vertrag über sechs Jahre. Intern gilt er weiterhin als wichtiger Bestandteil der Zukunftsplanung. Laut dem Bericht erwartet Trainer José Mourinho, dass Carreras in der kommenden Saison den Konkurrenzkampf auf der linken Seite annimmt und sich mit Cucurella um einen Stammplatz duelliert. Interessant ist dabei, dass andere Berichte zuletzt noch von einer möglichen Ablöseforderung in Höhe von rund 50 Millionen Euro gesprochen hatten.