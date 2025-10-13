Real-Coach Xabi Alonso schickt seine Spieler in Kurzurlaub

Die nicht zu Nationalmannschaft einberufenen Spieler von Real Madrid dürfen sich in diesen Tagen über einen Kurzurlaub freuen.

Die letzte reguläre Trainingseinheit bei den Madrilenen fand am vergangenen Mittwoch statt. Seither wurde nicht mehr trainiert. Die nächste Einheit folgt erst am Dienstag. Somit können einige Profis einen ziemlich ausgiebigen Urlaub geniessen. Manche Profis sind angeschlagen oder verletzt und absolvieren individuelle Einheiten, die fitten Spieler, die keine Verpflichtung bei Nationalmannschaften haben, können aber erst einmal entspannen - dies betrifft auch Spieler, die vorzeitig von ihren Nationalmannschaften zurückgekehrt sind wie Kylian Mbappé oder Dean Huijsen.

Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr wird dann wieder trainiert. Der nächste Ernstkampf steht für Real am kommenden Sonntag gegen Getafe an.

