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Real Madrid wirft Dani Ceballos wegen Wechsel im Sommer aus dem Kader

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 April, 2026 14:07
Real Madrid wirft Dani Ceballos wegen Wechsel im Sommer aus dem Kader

Real Madrid wird die Ligapartie bei Real Betis ohne Mittelfeldspieler Dani Ceballos bestreiten, obwohl dieser fit ist.

Der Verzicht auf eine Nomination für den Spieltagskader erfolgt nach Klubangaben aus «technischen Gründen». Tatsächlich ist der Hintergrund dieser Entscheidung die Tatsache, dass Ceballos entschieden hat, Real im Sommer den Rücken zu kehren und einen Vereinswechsel zu vollziehen.

Der 29-jährige Spielmacher ist mit seinen Einsatzzeiten schon seit Längerem nicht mehr zufrieden und will sich neu orientieren. Deshalb spielt er ab sofort in den Planungen und Überlegungen keine Rolle mehr. Seit seiner Ende Februar erlittenen Wadenverletzung kam er bereits nicht mehr zum Einsatz und sass nur noch auf der Ersatzbank. Nun reicht es auch dafür nicht mehr.

Ceballos hat sich bei Real nie nachhaltig als Stammspieler durchgesetzt und war in der Vergangenheit für zwei Jahre an Arsenal ausgeliehen. Diesmal erfolgt sein Abschied endgültig.

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