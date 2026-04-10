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Statement

Real Madrid dementiert brisanten Bericht über neuen Sportdirektor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 April, 2026 10:09
Real Madrid dementiert brisanten Bericht über neuen Sportdirektor

Real Madrid sieht sich nach einem offenbar falschen Medienbericht zu einem öffentlichen Statement gezwungen.

Am Freitagmorgen dementiert der Klub Aussagen, die am Donnerstagabend in der viel beachteten Sendung «El Larguero» von Radiosender «Cadena SER» getätigt wurden. Darin wurde behauptet, dass die Madrilenen nicht nur einen neuen Mittelfeldspieler und einen neuen Innenverteidiger, sondern auch einen neuen Sportdirektor suchen würden. Eine externe Agentur sei mit dem Auftrag ausgestattet worden sein, geeignete Kandidaten zu suchen. Seit längerer Zeit gibt es bei Real das Amt des Sportdirektors im Organigramm gar nicht mehr.

Dies soll auch so bleiben, wie Real am Morgen danach klarstellt. Man sei mit den sportlichen Verantwortlichen zufrieden und habe vollstes Vertrauen in diese, heisst es.

Das Transferwesen wird bei den Madrilenen weiterhin von höchster Stelle, also Präsident Florentino Perez, gelenkt. Direkt unterstützt wird er unter anderem von José Ángel Sánchez, Juni Calafat und Santiago Solari. «Real Madrid schätzt die Arbeit der sportlichen Leitung des Vereins ausserordentlich, die es uns ermöglicht hat, eine der erfolgreichsten Phasen unserer gesamten Geschichte zu erleben und zahlreiche Titel zu gewinnen, darunter sechs Europapokale in zehn Jahren», schreibt der La Liga-Klub.

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