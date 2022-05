Real Madrid erzielt Durchbruch in Verhandlungen für Aurélien Tchouameni

Real Madrid scheint im Rennen um den französischen Mittelfeldspieler Aurélien Tchouameni fast am Ziel.

Die Madrilenen bieten für den 22-jährigen Profi von Monaco laut Transferexperte Fabrizio Romano 80 Mio. Euro plus Boni. Der Kontakt zum Ligue 1-Verein ist sehr intensiv. Beide Seiten möchten einen Deal so rasch wie möglich unter Dach und Fach bringen – wie auch Tchouameni, der zu Real Madrid wechseln will.

Bis zuletzt buhlte auch Paris St. Germain um den Youngster vom Ligarivalen. Die Franzosen scheinen gegen Real diesmal, im Gegensatz zur Personalie Kylian Mbappé, aber den Kürzeren zu ziehen.

psc 31 Mai, 2022 14:18