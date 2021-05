Real Madrid will Eden Hazard verkaufen und legt das Preisschild fest

Eden Hazard hat die grossen Investitionen von Real Madrid wegen andauernder Verletzungsprobleme und auch wegen bislang ungenügender Leistungen in zwei Jahren nie rechtfertigen können. Im Sommer könnte ein Schnitt erfolgen.

Inzwischen scheint die Klubleitung die Hoffnung auf eine Kehrtwende verloren zu haben. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung “ABC” darf bzw. soll Hazard im Sommer verkauft werden. 60 Mio. Euro Ablöse sind gefordert. Zum Vergleich: Das sind sage und schreibe 65 Millionen mehr als die Madrilenen im Sommer 2019 für den 30-jährigen Offensivspieler an Chelsea überwiesen. Dazu kommen jährliche Gehaltskosten in Höhe von 20 Mio. Euro.

Hazard ist noch bis 2024 an den Klub gebunden. Zuletzt richtete er sich an die Fans und sagte auch selber, dass er mit seinem bisherigen Wirken in Spanien nicht zufrieden ist. Aufgeben will er allerdings noch keineswegs.

psc 7 Mai, 2021 18:40