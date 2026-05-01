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Andere Rolle

Real Madrid teilt Endrick genau das mit, was dieser hören will

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 1 Mai, 2026 18:11
Real Madrid teilt Endrick genau das mit, was dieser hören will

Das brasilianische Supertalent Endrick wurde von Real Madrid in dieser Saison für die zweite Hälfte an Olympique Lyon verliehen, damit der 19-Jährige zu jenen Einsatzzeiten kommt, die ihm in der Hinrunde noch fehlten. Ab der nächsten Saison sieht es für die Sturmhoffnung anders aus.

Die Klubverantwortlichen haben Endrick gemäss «AS» mitgeteilt, dass er bei Real Madrid in der kommenden Spielzeit eine tragende Rolle übernehmen wird. Ganze Partien auf der Ersatzbank und kurze Jokereinsätze werden voraussichtlich der Vergangenheit angehören.

In Lyon hat sich der junge Nationalspieler, der mit der Seleçao wohl auch die WM bestreiten wird, hervorragend in Szene gesetzt: In 13 Ligue 1-Spielen gelangen ihm seit Beginn des Jahres vier Tore und sechs Assists. Weitere Treffer im französischen Pokal und in der Europa League kommen hinzu.

Schon seit einiger Zeit steht fest, dass Endrick nächste Saison wieder fixer Bestandteil des Kaders der Königlichen sein wird. Eine neuerliche Leihe oder gar ein Verkauf stehen nicht zur Debatte.

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