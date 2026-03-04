Real Madrid will mehr englische Talente und vor allem Archie Gray

Real Madrid ändert seine Transferstrategie ein weiteres Mal: Die Königlichen haben es nun insbesondere vor allem auf englische Talente abgesehen. Im Fokus steht zunächst Archie Gray.

Der erst 19-jährige Mittelfeldprofi hat bei Tottenham bereits einen Stammplatz inne. Er besticht durch seine grosse Vielseitigkeit. Laut «teamTALK» steht Archie Gray im Fokus von Real Madrid. Die Spanier sind von den Qualitäten junger Premier League-Talente überzeugt. «Natürlich sind wir uns der Top-Talente in der Premier League bewusst. Angesichts der Stärke der englischen Klubs ist das nicht einfach, aber die Jugendarbeit ist mittlerweile so beeindruckend – es wäre unlogisch von uns, nicht nach ihnen Ausschau zu halten», lässt sich eine dem Klub nahestehende Quelle zitieren.

Gray hat riesige Anlagen. Tottenham zahlte für ihn im Sommer 2024 bereits sage und schreibe 41 Mio. Euro. Nun wäre wohl angesichts des bis 2030 laufenden Kontrakts wohl eine noch höhere Ablöse fällig. Neben Real schielen auch der FC Bayern und Borussia Dortmund auf das Supertalent.

Der Jungstar befindet sich mit den Spurs unverhofft im Abstiegskampf und könnte sich im Sommer klubtechnisch neu orientieren.