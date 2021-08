Real Madrid trifft eine wichtige Entscheidung wegen Luka Jovic

Luka Jovic hat die Saisonvorbereitung mit Real Madrid in Angriff genommen. Allerdings könnte er auch in dieser Saison wieder verliehen werden.

Der Durchbruch ist dem 23-jährigen Serben beim Starensemble der Königlichen seit der Ankunft im Sommer 2019 nicht geglückt. Zuletzt war er ein halbes Jahr an seinen Ex-Verein Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Auch dort liessen seine Leistungen zwischenzeitlich allerdings zu wünschen übrig. In der Saisonvorbereitung mag er nun erneut nicht auf der ganzen Linie zu überzeugen. Beim Testspiel gegen die Rangers blieb er in der vergangenen Woche beispielsweise blass. Laut “AS” ist Real für eine neuerliche Jovic-Leihe offen. Der Torjäger ist bis 2025 an den Klub gebunden und nach wie vor überzeugt, dass er den Durchbruch künftig schaffen wird. Einen Umweg via Leihe lehnt er aber nicht grundsätzlich ab, nennt aber bestimmte Bedingungen: “Wenn es in meinem Alter noch einmal eine Leihe wird, dann nur zu einem Klub, der meine Qualität schätzt und bei dem ich als Stammspieler eingeplant wäre.”

