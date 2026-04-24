Real Madrid erzielt nach einjährigen Verhandlungen Durchbruch mit Vinicius Junior

Real Madrid und Stürmerstar Vinicius Junior werden gemeinsam in die Zukunft gehen. In den bereits ein Jahr andauernden Verhandlungen wurde jetzt ein Durchbruch erzielt.

Der 25-Jährige hat zuletzt mehrfach betont, dass seine Zukunft auf jeden Fall in Madrid liegt. Vertraglich ist dies jedoch bislang nicht in Stein gemeisselt. Das aktuelle Arbeitspapier läuft bis 2027. Dies wird sich laut «Sky» aber in Kürze ändern: Die Berater von Vinicius haben sich mit den Real-Bossen nämlich über eine Verlängerung geeinigt.

Demnach wird das Salär des Superstars erhöht. Es wird aber weiterhin leicht unter jenem von Kylian Mbappé (27) liegen. Letztlich sind beide Parteien mit dieser Vereinbarung zufrieden.

Vinicius läuft bereits seit 2018 für die Madrilenen auf. Im Verein fühlt er sich weiterhin sehr wohl. Zu Beginn dieser Saison hatte er nach dem Amtsantritt von Xabi Alonso nicht mehr ganz so viel Spass. Er legte sich mit dem Coach teilweise während der Spiele verbal an.

Alonso ist bei Real aber seit Jahresbeginn Geschichte. Vinicius zeigte sich zuletzt formmässig stark verbessert. Was für ihn aber auch wichtig ist: Während der gesamten Zeit stand Real Madrids Klubboss Florentino Perez stets hinter ihm. Dieser wollte den Vertrag von Beginn weg verlängern und ist von diesem Plan auch nicht abgekommen, was sich nun positiv auszahlt.