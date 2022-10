Real Madrid fordert eine Ansage von Toni Kroos

Hinter der Zukunft von Mittelfeldspieler Toni Kroos stehen einige Fragezeichen. Sein Verein Real Madrid fordert bald eine Standortbestimmung.

Der 32-jährige Spielmacher ist vorderhand nur noch bis Saisonende an die Königlichen gebunden. ob Kroos seine Karriere bei Real darüber hinaus fortsetzt, ist offen. Laut «Marca» will die Klubleitung vom deutschen Profi bis im Februar eine Ansage, ob er sich eine nochmalige Vertragsverlängerung in Madrid vorstellen kann oder nicht. Davon wird auch abhängen, ob Real auf dem Transfermarkt aktiv wird. Die Wunschlösung für die Kroos-Nachfolge wäre Jude Bellingham von Borussia Dortmund.

psc 3 Oktober, 2022 12:26