Real Madrid schielt auf nächsten Jungstar

Real Madrid hat in den vergangenen Jahren auch durch die Verpflichtung von jungen Supertalenten für Furore gesorgt. Mit Mohammed Salisu könnte bald ein weiteres hinzukommen.

Der 20-jährige Ghanaer spielt bereits in Spanien, und zwar bei Real Valladolid. Dort war er bereits in der U19 aktiv und wurde im vergangenen Sommer zu den Profis befördert. Seither übernimmt er in der Innenverteidigung eine zentrale Rolle und überzeugt durch seine Zweikampfstärke. Das Tolle für interessierte Klubs: Mohammed Salisu verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von “nur” 12 Mio. Euro.

Dies hat laut “AS” unter anderem Real Madrid auf den Plan gerufen. Die Königlichen könnten im Sommer aktiv werden. Die Konkurrenz ist allerdings beachtlich: Auch Stadtrivale Atlético und englische Klubs blicken auf Salisu.

psc 12 Februar, 2020 11:47