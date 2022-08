Real Madrid holt keinen Benzema-Backup

Real Madrid wird in dieser Transferperiode keinen Backup für Karim Benzema verpflichten.

Trainer Carlo Ancelotti ist mit dem Spielermaterial in der Offensive zufrieden und fordert keinen neuen Mittelstürmer. Wie die “AS” berichtet, könnte Eden Hazard in die Rolle der Nummer 9 schlüpfen, falls Benzema ausfällt oder eine Pause benötigt.

Nach langwierigen Verletzungsproblemen ist Hazard endlich wieder fit und konnte eine gute Saisonvorbereitung ohne grössere Probleme absolvieren. Der 31-Jährige will in dieser Saison unbedingt beweisen, dass sich die grossen Investitionen für ihn gelohnt haben. Vor drei Jahren zahlten die Madrilenen für seine Dienste eine Ablöse in Höhe von 115 Mio. Euro.

