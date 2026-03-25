Real Madrid ist bei Mbappé-Diagnose ein horrender Fehler unterlaufen

Real Madrid ist bei der Untersuchung von Kylian Mbappé angeblich ein ebenso peinlicher wie auch dramatischer Fehler unterlaufen.

Der 27-Jährige kämpfte bereits seit Ende des letzten Jahres mit zunehmenden Schmerzen im linken Knie. Zunächst wusste er nicht, was ihm fehlt. Erst nach einer Untersuchung durch den französischen Kniespezialisten Bertrand Sonnery-Cottet in Paris brachte Klarheit. Danach wurden auch sinnvolle Massnahmen zur Behandlung beschlossen. In Madrid hat Mbappé die entsprechende Diagnose zunächst nicht erhalten bzw. lediglich eine falsche.

Gemäss «The Athletic» wurde bei einem MRT sogar das falsche Bein untersucht! Erst nach der Rückkehr im Anschluss an die Weihnachtsferien sei der Fehler entdeckt worden. Dann soll sich Mbappé das linke Knie festgehalten haben, woraufhin dieses untersucht wurde. Es folgte eine kurze Pause, nach welcher Mbappé zunächst ein Comeback feierte.

Zuletzt hatte sich der Franzose aber wieder aus dem Spielbetrieb genommen. Da folgte dann auch der Besuch beim Pariser Arzt. Bei diesem hatte sich Mbappé in der Folge auch in den sozialen Medien persönlich bedankt.