Real Madrid macht Mbappé zum grossen Transferziel 2024

Real Madrid fasst bereits Pläne für das kommende Jahr. Darin spielt die Personalie Kylian Mbappé eine sehr wichtige Rolle.

Wie "Relevo" berichtet, haben die Real-Bosse um Präsident Florentino Perez in dieser Woche bei einem Treffen entschieden, den französischen Torjäger zum grossen Transferziel für den Sommer 2024 zu machen. Mbappé könnte PSG dann ablösefrei verlassen, wenn er dies möchte. Diese Gelegenheit hat sich für den 24-Jährigen bereits in der vergangenen Saison eröffnet: Da entschied er sich für einen Verbleib in Paris und gegen einen Wechsel zu den Königlichen, die schon damals intensiv um ihn buhlten.

Die Beziehungen zwischen den beiden Klubs sind äusserst schlecht. Deshalb wird Real gar nicht erst in Ablöseverhandlungen mit PSG eintreten. Die Chance Mbappé im kommenden Jahr ablösefrei zu erhalten, wollen Perez und Co. aber unbedingt wahrnehmen.

Wie der Torjäger seine mittel- bis langfristige Zukunft sieht, ist unklar. Zuletzt hat er lediglich versprochen, dass er zumindest noch ein Jahr in Paris bleiben wird. Darüber hinaus ist alles offen.

psc 2 Juni, 2023 16:19