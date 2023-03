Real Madrid langweilt das Mbappé-Theater

Real Madrid verfolgt das Theater rund um Kylian Mbappé bei Paris St. Germain eher mit Langeweile.

Die Spanier stehen mit den Franzosen seit geraumer Zeit auf Kriegsfuss und werden mit diesen vorerst auch nicht in allfällige Verhandlungen über eine Ablöse für einen Mbappé-Transfer eintreten, wie die «Marca» berichtet. Vielmehr hält man in Madrid die Füsse still und reagiert auch nicht auf neue Entwicklungen und Updates rund um die Situation des 24-Jährigen bei den Parisern.

Mbappé hätte im vergangenen Jahr die Chance auf einen ablösefreien Wechsel nach Madrid gehabt, lehnte dies allerdings ab und verlängerte stattdessen bei PSG. Der Standpunkt des La Liga-Klubs ist klar: Falls Mbappé nun doch nach Madrid wechseln möchte, muss er seinen Abgang aus Paris selbst verhandeln und klären.

Die Berichte mehren sich, wonach der Torjäger beim Ligue 1-Klub nicht mehr glücklich ist und nun doch ins Ausland wechseln will.

psc 13 März, 2023 17:39