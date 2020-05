Real Madrid macht Vertragsverlängerungen nicht mehr publik

Der spanische Topklub Real Madrid hat entschieden, Vertragsverlängerungen nicht mehr zu publizieren.

Diese Praxis wenden die Königlichen schon eine ganze Weile an. So wurden etwa Vertragsverlängerungen von Luka Modric und Toni Kroos in der Vergangenheit nicht öffentlich angekündigt. Der neueste Fall betrifft laut “Marca” den brasilianischen Mittelfeldprofi Casemiro. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft demnach bis 2023. Bereits vor zwei Wochen tauchten entsprechende Spekulationen auf, die “Marca” bestätigt den neuen Kontrakt nun noch einmal. Real Madrid hat sich zur neuen Praxis bislang nicht geäussert.

psc 27 Mai, 2020 16:30