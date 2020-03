2 weitere Ausfälle: Real mit grossem Verletzungspech

Das Verletzungspech bleibt Real Madrid hold: Mit Marcelo und Thibaut Courtois fehlen zwei wichtige Spieler in den kommenden Partien.

Das Duo wird somit auch das Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City verpassen. Die Madrilenen müssen am 17. März auf der Insel einen 1:2-Rückstand vom Hinspiel wettmachen. Marcelo hat sich eine Muskelverletzung im hinteren, linken Oberschenkel zugezogen. Goalie Thibaut Courtois laboriert an einer Muskelverletzung im linken Abduktor.

Zu den genauen Ausfallzeiten macht Real keine Angaben, doch die nächsten Spiele finden ohne die beiden statt. Auch Eden Hazard und Marco Asensio fallen noch langfristig aus, zudem sind weitere Kräfte angeschlagen.

Parte médico de Courtois#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 10, 2020

Parte médico de Marcelo.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 10, 2020

psc 10 März, 2020 12:21