Real Madrid will sich nach Bernardo Silva auch Rodri krallen

Real Madrid hat die Verpflichtung von Bernardo Silva eingetütet. Es besteht eine Einigung mit dem Portugiesen. Im Fokus steht nun auch Rodri.

Der spanische Spielmacher steht bei Manchester City noch bis 2027 unter Vertrag. Die Skyblues würden den Kontrakt mit dem 29-Jährigen gerne verlängern und führen bereits Gespräche. Laut Fabrizio Romano ist Rodri aber auch in Madrid ein konkretes Thema. Für Klubpräsident Florentino Pérez ist der spanische Nationalspieler zwar keine absolute Priorität, dennoch sind Bemühungen in diesem Sommer geplant.

Pushen wird man jedoch nichts: Es wird erst einmal abgewartet, ob Rodri seinen Kontrakt bei City verlängern möchte. Auch ein ablösefreier Wechsel im kommenden Jahr ist für die Königlichen denkbar.

Wichtig war Pérez und auch dem neuen Trainer José Mourinho der Zuzug von Bernardo Silva, der einen Zweijahresvertrag mit Option unterzeichnen wird. Die Verhandlungen mit dem 31-Jährigen verliefen sehr schnell und erfolgreich.