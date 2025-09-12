Real Madrid wird Streichkandidat Ferland Mendy nicht los

Der französische Linksverteidiger Ferland Mendy hat bei Real Madrid keine Zukunft mehr. Trainer Xabi Alonso baut nicht mehr auf ihn. Der Verein wird den 30-Jährigen allerdings nicht los.

Laut "AS" hat Mendy längst die Wechselfreigabe erhalten. In diesem Sommer soll allerdings kein einziges Angebot für ihn eingetroffen sein. Der Linksfuss bleibt daher vorerst bei Real. Sein Vertrag läuft sogar noch langfristig bis 2028, was für die Madrilenen ein ziemliches Problem darstellt, da der neue Trainer Xabi Alonso nicht auf den Ex-Nationalspieler baut. Auf der linken Abwehrseite kommen stattdessen Álvaro Carreras (22) und Fran García (26) zum Einsatz.

Zurzeit kommt bei Mendy auch noch eine Oberschenkelverletzung dazu, weshalb er ohnehin nicht eingreifen kann. Der Klub hofft, dass sich im Winter für ihn eine neue Möglichkeit bei einem anderen Verein ergibt.

psc 12 September, 2025 14:05