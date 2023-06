Real Madrid verkündet Rückkehr von Brahim Diaz

Brahim Diaz hat beim AC Mailand keine Zukunft. Stattdessen verlängert er seinen Vertrag bei Real Madrid und ist dort nun wieder fest eingeplant.

Die Verluste in der Offensive will Real Madrid unter anderem mit Brahim Diaz kompensieren. Deshalb hat die sportliche Führung an der Concha Espina beschlossen, den 23-Jährigen zurückzuholen.

Nach offiziellen Angaben verlängert Diaz seinen Vertrag überdies bis 2027. Der Offensivallrounder kam in den vergangenen drei Saisons, in denen er auf Leihbasis für den AC Mailand spielte, auf 124 Ernstkämpfe mit 18 Toren und 15 Vorlagen.

Im Zuge von Diaz' Rückkehr ist auch klar, dass Milan die mit Real vereinbarte Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro nicht aktivieren wird.

aoe 10 Juni, 2023 16:15