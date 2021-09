Real-Jungstar Vinicius Junior winkt eine saftige Gehaltserhöhung

Real Madrid wird den brasilianischen Angreifer Vinicius Junior wohl in absehbarer Zeit mit einem neuen Vertragspapier ausstatten.

Der 21-Jährige hat einen furiosen Start in die neue Saison hingelegt: In bislang sieben Spielen traf er fünfmal. Dazu assistierte er noch dreimal. Einem Bericht von “Goal.com” zufolge verdient Vinicius zurzeit jährlich 3,2 Mio. Euro. Damit ist er im internen Ranking ziemlich weit hinten. Auf dem Platz zählt er hingegen zu den wichtigsten Akteuren. Die vorhandene Diskrepanz könnte schon bald ausgeglichen werden. Real will seine Topprofis angemessen bezahlen.

Im Zuge der Vertragsgespräche könnte die Laufzeit verlängert und das Salär angehoben werden. Derzeit ist Vinicius bis 2025 an die Madrilenen gebunden.

