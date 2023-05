Real Madrids Vorhaben mit Harry Kane gestaltet sich kompliziert

Real Madrid will im Sommer einen neuen Top-Stürmer verpflichten - vor allem, weil Karim Benzema den Verein verlassen könnte. Doch mit Harry Kane könnte es kompliziert werden.

Mariano Díaz wird Real Madrid ablösefrei verlassen. Für den bisherigen Backup von Karim Benzema werden die Königlichen aller Voraussicht nach Joselu von Espanyol zurückholen. Doch nun steht Benzema, bis zuletzt unangefochtener Stammspieler, offenbar selbst vor einem Abgang. Der Franzose soll sich mit einem Mega-Angebot aus Saudi-Arabien befassen (4-4-2.ch berichtete).

Die spanische Sportzeitung "Marca" hat deshalb bereits Kandidaten aufgelistet, die für die Mittelsturm-Besetzung beim spanischen Rekordmeister infrage kämen. Ganz oben steht Harry Kane. Der englische Nationalspieler scheint Tottenham Hotspur zwar verlassen zu wollen, um endlich Titel zu gewinnen, doch Real Madrid will - so berichtet es die "Marca" - nicht mit Spurs-Boss Daniel Levy verhandeln. Seine Taktiken gelten als gefürchtet, so gestaltete sich bereits der Mega-Deal mit Gareth Bale im Jahr 2013 kompliziert, ging letztlich aber über die Bühne. Kane besitzt bei den Spurs noch einen Vertrag bis 2024; neben Real Madrid soll vor allem Manchester United Interesse signalisieren.

adk 30 Mai, 2023 09:45