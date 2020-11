Real Madrid wirft ein Auge auf Ungarn-Talent Szoboszlai

Mit einem Last-Minute-Treffer Ungarn zur Europameisterschaft geschickt, einen Tag später schon mit Real Madrid in Verbindung gebracht: Dominik Szoboszlai erlebt derzeit einen Höhenflug, der im kommenden Sommer noch weiter ansteigen dürfte.

Bei Red Bull Salzburg weiss Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai schon seit geraumer Zeit zu überzeugen. Bereits in der Vergangenheit sollen sich etliche Top-Klubs – allen voran aus Italien und England – um den 20-Jährigen informiert haben. Zuletzt wurde das Talent stark mit einem Wechsel zu RB Leipzig in Verbindung gebracht.

Wie die spanische Sportzeitung “AS” nun aber berichtet, ist auch Real Madrid auf den Ungarn aufmerksam geworden. Szoboszlai erzielte per Solo am Donnerstagabend beim 2:1-Sieg gegen Island in der 92. Spielminute den Siegtreffer, der sein Heimatland in die Euro-Gruppenphase beförderte.

Die Königlichen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit im kommenden Sommer auf der Mittelfeldposition nachrüsten. Die Zukunft von Luka Modric, dessen Vertrag 2021 ausläuft, ist offen, Toni Kroos und Casemiro werden zudem nicht jünger. Neben Szoboszlai wird auch Stade Rennes Eduardo Camavinga gehandelt.

adk 13 November, 2020 13:12