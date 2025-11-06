Real Madrid beklagt einen wochenlangen Ausfall

Real Madrid wird mehrere Wochen auf seinen Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni verzichten müssen.

Der 25-Jährige hat sich bei der 0:1-Niederlage in der Champions League gegen Liverpool verletzt und eine Muskelverletzung im Bereich der hinteren Oberschenkelmuskulatur erlitten. Deshalb wird er rund drei Wochen pausieren müssen. Tchouaméni verpasst somit das Ligaspiel gegen Ray Vallecano am kommenden Sonntag und wird auch nicht zur französischen Nationalmannschaft einrücken.

Parte médico de Tchouameni. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2025

Peter Schneiter 6 November, 2025 14:18