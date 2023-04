Real Madrid fällt Entscheidung um Ancelotti-Zukunft

Real Madrid will definitiv mit Carlo Ancelotti in die kommende Saison gehen.

Auch wenn das Abschneiden in der heimischen Liga in dieser Spielzeit angesichts des grossen Rückstands auf Barça nicht wunschgemäss ist, konnte Ancelotti mit seinem Team in Champions League und Copa del Rey bislang punkten. Laut «Relevo» planen die Real-Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez auch die kommende Saison mit dem 63-jährigen Italiener. Dessen Vertrag läuft noch bis Juni 2024.

Ancelotti selbst hat bereits klargestellt, dass er seinen Kontrakt respektieren will. Gerüchte über einen möglichen Abgang in Richtung brasilianische Nationalmannschaft hat er zurückgewiesen. Sollte nichts Dramatisches mehr passieren und sich auch keine unvorhergesehene Entwicklung ereignen, wird Ancelotti auch nächste Saison bei Real-Spielen an der Seitenlinie stehen.

psc 21 April, 2023 18:52