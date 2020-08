Real-Stürmer Mariano Diaz erneut positiv getestet

Real-Stürmer Mariano Diaz wurde erneut positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Madrilenen teilten am vergangenen Dienstag mit, dass ein Test des 26-Jährigen positiv ausfiel. Obwohl Mariano Diaz keine Symptome aufweist, hat er die Erkrankung noch nicht überstanden. Ein neuerlicher Test brachte immer noch ein positives Ergebnis hervor. Diaz befindet sich in Quarantäne und wird beim Rückspiel des Champions League-Achtelfinals am Freitagabend bei Manchester City nicht zum Einsatz kommen.

🚨 ÚLTIMA HORA | MARIANO sigue dando POSITIVO en #COVID19. 💉 Mañana le harán un TERCER TEST. 👉 Te lo cuenta @JLSanchez78 en #JUGONES. pic.twitter.com/chRKGLzMxY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 3, 2020

psc 3 August, 2020 16:35