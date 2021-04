Real-Präsident Florentino Perez wiedergewählt: 2 Transferziele

Real-Präsident Florentino Perez wurde am Montag offiziell für eine weitere Amtszeit gewählt. Der 74-Jährige will in den nächsten Jahren zwei Topstürmer zu den Madrilenen holen.

Einen Gegenkandidaten hatte Perez nicht. Deshalb war seine Wahl lediglich Formsache. Der langjährige Präsident wurde bis 2025 bestätigt.

Laut “AS” hat Perez noch grosse Pläne: Er will in absehbarer Zeit die beiden Topstürmer Kylian Mbappé (22) und Erling Haaland (20) ins Santiago Bernabeu lotsen. Einen davon nach Möglichkeit sogar schon in diesem Sommer.

Eine weitere wichtige Personalie ist jene von Kapitän Sergio Ramos (35). Der Vertragspoker mit dem Abwehrchef ist nach wie vor in vollem Gange. Perez möchte den Routinier unbedingt halten – aber wohl nicht zu jedem Preis.

psc 13 April, 2021 10:10