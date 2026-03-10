Rodrygo wurde operiert – jetzt ist klar, wann er frühestens zurückkehrt

Der brasilianische Stürmer Rodrygo von Real Madrid wurde nach seinem Kreuzbandriss und Meniskusschaden am rechten Knie erfolgreich operiert. Die Reha beginnt demnächst und wird lange dauern.

Durchgeführt hat den Eingriff Dr. Manuel Leyes unter Aufsicht der Ärzte von Real Madrid, wie der spanische Topklub mitteilt. Rodrygo hatte sich vor gut einer Woche im Ligaspiel gegen Getafe und spielte mit seiner Verletzung sogar noch während einer halben Stunde weiter. Nun wird aber erst einmal eine lange Pause folgen.

Mit einem Comeback des Stürmers ist nicht mehr in diesem Jahr zu rechnen. Da seine Verletzung kompliziert ist und nicht nur das Kreuzband betrifft, wird die Reha wohl tendenziell länger dauern. Die aktuelle Zielsetzung des 25-Jährigen ist, ab Beginn des Jahres 2027 wieder fit genug zu sein, um auf den Platz zurückkehren zu können.

Klar ist, dass er die WM mit der Seleçao im kommenden Sommer verpassen wird.