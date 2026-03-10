SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Eingriff gut verlaufen

Rodrygo wurde operiert – jetzt ist klar, wann er frühestens zurückkehrt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 12:42
Rodrygo wurde operiert – jetzt ist klar, wann er frühestens zurückkehrt

Der brasilianische Stürmer Rodrygo von Real Madrid wurde nach seinem Kreuzbandriss und Meniskusschaden am rechten Knie erfolgreich operiert. Die Reha beginnt demnächst und wird lange dauern.

Durchgeführt hat den Eingriff Dr. Manuel Leyes unter Aufsicht der Ärzte von Real Madrid, wie der spanische Topklub mitteilt. Rodrygo hatte sich vor gut einer Woche im Ligaspiel gegen Getafe und spielte mit seiner Verletzung sogar noch während einer halben Stunde weiter. Nun wird aber erst einmal eine lange Pause folgen.

Mit einem Comeback des Stürmers ist nicht mehr in diesem Jahr zu rechnen. Da seine Verletzung kompliziert ist und nicht nur das Kreuzband betrifft, wird die Reha wohl tendenziell länger dauern. Die aktuelle Zielsetzung des 25-Jährigen ist, ab Beginn des Jahres 2027 wieder fit genug zu sein, um auf den Platz zurückkehren zu können.

Klar ist, dass er die WM mit der Seleçao im kommenden Sommer verpassen wird.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Eingriff gut verlaufen

Rodrygo wurde operiert – jetzt ist klar, wann er frühestens zurückkehrt

10.03.2026 - 12:42
Hartnäckiger Real-Präsident

Florentino Perez gibt bei Zidane nicht auf und grätscht Frankreich rein

10.03.2026 - 10:13
Schicksalsspiele

Die Luft für Real-Trainer Alvaro Arbeloa ist bereits sehr dünn

9.03.2026 - 14:41
Wegen Knieproblemen

Kylian Mbappé bereut zu frühen Einsatz

9.03.2026 - 11:45
Real klopft an

Alexis Mac Allister könnte Liverpool schon im Sommer verlassen

8.03.2026 - 18:53
Manchester City blockt ab

Real Madrid zeigt grosses Interesse an Rodri

8.03.2026 - 14:31
Will bei Milan bleiben

Massimiliano Allegri beendet Real-Spekulationen mit klarer Aussage

7.03.2026 - 15:48
Immer wieder Gerüchte

Jürgen Klopp zu Real Madrid? Berater spricht Klartext

7.03.2026 - 10:19
Wegen Behandlung

Cristiano Ronaldo reist jetzt doch nach Spanien

6.03.2026 - 15:42
Fan benahm sich daneben

Die UEFA bestraft Real Madrid wegen Rassismus-Vergehen

6.03.2026 - 12:45