Real-Transferziel Aurélien Tchouaméni will sich noch nicht entscheiden

Real Madrid braucht im Werben um den französischen Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni nach wie vor Geduld.

Der 22-Jährige ist zurzeit das Top-Transferziel der Madrilenen. Bei der Équipe tricoloe hat er sich nun über seine Zukunft geäussert. Auf einen Wechsel zu Real will er sich zumindest öffentlich noch nicht festlegen. Gegenüber “TF1” wird Tchouaméni wie folgt zitiert: “Es ist eine Position, in der ich schon immer sein wollte. Von dem Moment an, wo mir die besten Klubs folgen, bedeutet das, dass ich gute Dinge tue.“ Er habe allerdings „noch keine Wahl getroffen.”

Der Jung-Nationalspieler steht in Monaco noch bis 2024 unter Vertrag. Real hat die ursprüngliche Offerte in Höhe von 80 Mio. Euro angeblich noch einmal erhöht und würde nun inklusive Boni 100 Mio. Euro zahlen. Trotz der Aussage von Tchouaméni könnte der Transfer bereits in den kommenden Tagen eingetütet werden.

psc 5 Juni, 2022 17:13