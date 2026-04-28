Real-Verteidiger Antonio Rüdiger wird von anderem Klub in Versuchung geführt

Antonio Rüdiger steht weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Sein Plan war es eigentlich, wenn möglich, bei Real Madrid weiterzumachen. Nun wird er in finanzieller Hinsicht aber in Versuchung geführt.

Wie der Radiosender «Cadena SER» berichtet, hat ein namentlich nicht genannter Verein dem 33-jährigen Innenverteidiger einen sehr lukrativen Vertrag vorgelegt. Der Verein könnte aus dem arabischen Raum stammen. Rüdiger hat die Offerte erst einmal zur Kenntnis genommen und sich einige Tage Bedenkzeit ausgebeten.

Real Madrid scheint seinerseits mit dem deutschen Nationalspieler weitermachen zu wollen. Dieser hat seine Wichtigkeit in dieser Saison erneut unterstreichen können und ist auch ein emotionaler Leader. Hinzu kommt, dass mit Eder Militao ein anderer erfahrener Verteidiger wegen einer gravierenden Oberschenkelverletzung, die eine Operation nach sich zieht, auch noch Teile der nächsten Spielzeit verpassen wird.

Rüdiger könnte anderswo wohl mehr Geld verdienen. Ob er sich nach vier Jahren tatsächlich aus der spanischen Hauptstadt verabschiedet, ist aber noch nicht final entschieden.