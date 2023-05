Real vs. ManCity? Wayne Rooney hat einen glasklaren Favoriten

Im Halbfinale der Champions League kommt es zum Duell zwischen Real Madrid und Manchester City. Wer wird ins Endspiel einziehen? Wayne Rooney hat keine Mühe, sich festzulegen.

Geht es nach Wayne Rooney, wird für Real Madrid im Halbfinale der Champions League gegen Manchester City diesmal nichts zu holen geben. In einer Kolumne für die «Times» legt sich der Ex-Stürmer deutlich fest und meint: «Manchester City wird Real Madrid im Halbfinale der Champions League nicht nur schlagen, sondern regelrecht wegpusten.» Dabei sah es im Vorjahr noch anders aus: Obwohl Manchester City vor dem Einzug ins Endspiel stand, kam Real Madrid zurück und schlug die Engländer.

Rooney erklärt: «Natürlich kann ich mich irren. Keine Mannschaft ist besser darin, Argumente gegen sie zu widerlegen, als Carlo Ancelottis Madrid in der Champions League. Aber ich glaube, dass City einfach so gut ist, dass sie auf einer anderen Ebene stehen.» Der Champions-League-Sieger von 2008 sagt: «Seit Beginn der Saison bin ich davon überzeugt, dass Pep Guardiola mit City endlich Europa erobern wird, und der unglaubliche Fussball, den seine Mannschaft in den letzten Monaten gespielt hat – und die Art und Weise, wie sie zum richtigen Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreicht – hat diesen Glauben nur noch verstärkt.» Ob Rooney recht behält, bleibt natürlich abzuwarten.

adk 7 Mai, 2023 16:18