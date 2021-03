Reals Ramos-Offerte hat ein Verfallsdatum

Real Madrid drängt im Vertragspoker mit Sergio Ramos offenbar auf eine Entscheidung. Einem Medienbericht zufolge verliert die unterschriftsreife Offerte Ende März ihre Gültigkeit.

Sergio Ramos hat dem Vernehmen nach nicht mehr lange Zeit, das ihm vorliegende Angebot von Real Madrid anzunehmen. Der “Marca” zufolge läuft die Offerte in wenigen Wochen ab. Bis Ende März hat der Abwehrstar noch Zeit, um sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Dass es danach noch mal ein neues Angebot gibt, ist unewahrscheinlich.

Vereinschef Florentino Perez bietet Ramos eine Verlängerung um ein Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit an. Zuletzt hiess es, dass Real trotz der Bemühungen von Paris Saint-Germain gute Chancen auf den Zuschlag habe. Ramos ist nun am Zug, die Zeit drängt. An der Concha Espina will man die Planungen für die nächsten Jahre angehen, schliesslich bräuchte man einen Ersatz für Ramos, sollte sich dieser gegen eine Verlängerung entscheiden.

Bei den Blancos ist man zunehmend genervt von dem Dauerthema. “Ihr fragt es mich immer, es ist Wahnsinn. Was soll ich jetzt noch mehr darüber sagen?”, wütete Trainer Zinedine Zidane vor rund einer Woche. “Ich habe keine Ahnung.”

6 März, 2021